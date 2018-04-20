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20 апреля 2018
19 апреля 2018
Главные новости 
05:06  20 апреля 2018 0

Максакова рассказала Коляде, какое вино не стоит пить

Народная артистка РСФСР пришла на спектакль «Вишневый сад»Фото: Николай Коляда, «ВКонтакте»

Народная артистка России Людмила Максакова научила знаменитого уральского драматурга Николая Коляду какое вино пить и как правильно это делать. Вечером в четверг, 19 апреля, столичная гостья посетила екатеринбургский «Коляда-театр» чтобы посмотреть спектакль «Вишневый сад».

О встрече с народной артисткой Николай Коляда рассказал в социальных сетях. По словам драматурга, разговор продолжался более полутора часов. В числе прочего зашел разговор и о культуре употребления спиртных напитков. Тему завел сам режиссер, когда поделился с Людмилой Васильевной тем, что иногда напивается.

Максакову этот момент заинтересовал, и она спросила, что именно и в каких количествах пьет Коляда, а когда узнала, что тому обычно хватает пары бутылок дорогого (по тысяче рублей за бутылку) сухого белого вина, объяснила, что так делать не следует.

«Коля, не надо дорогое, — приводит режиссер слова актрисы. — Во Франции мне один винодел сказал: в Грузии ваши все пьют молодое вино и живут долго. А если пить вино старое, осадки всякие, а ты покупаешь как раз это говно, как я поняла, вот это называется „бизнес“, и это пить не надо. Так мне сказал во Франции тот винодел. Он знает. Так что, Коля, если хочешь выпить — только вино 2017 года. Молодое вино».

Кроме того, народная артистка считает, что пить в одиночестве — это нормально. Потому что, когда пьяные собеседники начинают рассказывать друг другу про свою жизнь — это тоска: «Поэтому лучше одному».

Несмотря на то, что Коляда подробно приводит диалоги с Максаковой, он оговаривается: «я не могу рассказывать всего и не буду, потому что есть вещи, которые не обсуждаются вот так вот всенародно». На самом деле, по его словам, те выдержки, которые он опубликовал — «мелочь и чушь», которая показалось ему страшно смешной.

Виктор Жуков
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