Кудрин сделал заявление о возвращении курса рубля к досанкционным показателям

Восстановление курса рубля до прежних показателей после введения США новых санкций в отношении России пока невозможно. Об этом заявил в интервью телеканалу «НТВ» руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
«Мы видим, что процесс идет, он инерциален, но пока, к сожалению, связан с сохранением санкций. Вернуться в ближайшие дни или два-три месяца вряд ли придется к предыдущим позициям», — цитирует Кудрина RNS. Он добавил, что причина сложившейся ситуации с рублем кроется в том, что «западные фонды переоценили политические риски в отношении инвестирования в Россию».
Однако эксперт отметил, что падение курса рубля все же временное явление. Причина — в высоких ценах на нефть. «Фундаментальным показателем защищенности рубля является цена на нефть. Поэтому, как только политические страсти стихнут, мы можем говорить, что рубль должен вернуться к более объективным своим показателям», — сказал Кудрин.
Курс рубля обвалился более чем на десять процентов из-за новых американских санкций в отношении России. США ввели ограничения 6 апреля. В начале прошлой недели рубль удержал часть падения, в том числе из-за удорожания нефти, писало «URA.RU».