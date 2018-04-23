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23 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:33  23 апреля 2018 0

Кудрин сделал заявление о возвращении курса рубля к досанкционным показателям

Всероссийский форум
Но однажды это обязательно случитсяФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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Восстановление курса рубля до прежних показателей после введения США новых санкций в отношении России пока невозможно. Об этом заявил в интервью телеканалу «НТВ» руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Мы видим, что процесс идет, он инерциален, но пока, к сожалению, связан с сохранением санкций. Вернуться в ближайшие дни или два-три месяца вряд ли придется к предыдущим позициям», — цитирует Кудрина RNS. Он добавил, что причина сложившейся ситуации с рублем кроется в том, что «западные фонды переоценили политические риски в отношении инвестирования в Россию».

Однако эксперт отметил, что падение курса рубля все же временное явление. Причина — в высоких ценах на нефть. «Фундаментальным показателем защищенности рубля является цена на нефть. Поэтому, как только политические страсти стихнут, мы можем говорить, что рубль должен вернуться к более объективным своим показателям», — сказал Кудрин.

Курс рубля обвалился более чем на десять процентов из-за новых американских санкций в отношении России. США ввели ограничения 6 апреля. В начале прошлой недели рубль удержал часть падения, в том числе из-за удорожания нефти, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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