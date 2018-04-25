Преемник Тулеева отчитался о своих доходах

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил об отсутствии доходов за 2017 год и начало 2018 года. Кроме того, как следует из поданной им налоговой декларации, чиновник не располагает и недвижимостью.
В графе о доходах по итогам прошлого года и первого квартала 2018-го Цивилев поставил прочерк. В графе, содержащей сведения о транспортных средствах, указан трехколесный мотоцикл Spyder BRP Can-Am. Дела супруги врио губернатора Анны обстоят намного лучше. За прошлый год ее лицевой счет пополнился на 12 миллионов рублей. В собственности женщины находятся три квартиры, два земельных участка и три автомобиля, уточняет «Ридус». До назначения в администрацию Кемеровской области Цивилев занимал пост генерального директора угледобывающей компании «Колмар», владея 70% ее акций. Однако после перехода на госслужбу доля в компании отошла супруге.
Как писало «URA.RU», Сергей Цивилев в марте был назначен вице-губернатором Кузбасса, а через месяц стал исполняющим обязанности главы региона. В этой должности он сменил Амана Тулеева, подавшего в отставку после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». На этот пост он был назначен как человек, хорошо разбирающийся в проблемах угольной отрасли и, в силу недавнего прихода во власть, никаким образом не причастный к нарушениям при строительстве и эксплуатации печального известного ТРЦ.
Страшный пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» случился днем 25 марта. Выбраться из четырехэтажного здания не смогли 60 человек, большинство из них — дети.