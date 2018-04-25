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25 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:54  25 апреля 2018 0

Преемник Тулеева отчитался о своих доходах

Сергей Цивилев считается одним из самых многообещающих управленцев страныФото: официальный сайт президента России
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил об отсутствии доходов за 2017 год и начало 2018 года. Кроме того, как следует из поданной им налоговой декларации, чиновник не располагает и недвижимостью.

В графе о доходах по итогам прошлого года и первого квартала 2018-го Цивилев поставил прочерк. В графе, содержащей сведения о транспортных средствах, указан трехколесный мотоцикл Spyder BRP Can-Am. Дела супруги врио губернатора Анны обстоят намного лучше. За прошлый год ее лицевой счет пополнился на 12 миллионов рублей. В собственности женщины находятся три квартиры, два земельных участка и три автомобиля, уточняет «Ридус». До назначения в администрацию Кемеровской области Цивилев занимал пост генерального директора угледобывающей компании «Колмар», владея 70% ее акций. Однако после перехода на госслужбу доля в компании отошла супруге.

Как писало «URA.RU», Сергей Цивилев в марте был назначен вице-губернатором Кузбасса, а через месяц стал исполняющим обязанности главы региона. В этой должности он сменил Амана Тулеева, подавшего в отставку после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». На этот пост он был назначен как человек, хорошо разбирающийся в проблемах угольной отрасли и, в силу недавнего прихода во власть, никаким образом не причастный к нарушениям при строительстве и эксплуатации печального известного ТРЦ.

Страшный пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» случился днем 25 марта. Выбраться из четырехэтажного здания не смогли 60 человек, большинство из них — дети.

Наталья Михалева
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