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26 апреля 2018
21:53  26 апреля 2018 0

В Минспорте объяснили домогательства к 17-летней спортсменке. «Может быть, она провоцировала тренера?»

Лыжная база Ивана Алыпова
Источник в Минспорта не стал делать выводов до завершения расследованияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представитель Министерства спорта России прокомментировал информацию о том, что 17-летняя биатлонистка из Московской области обвинила тренера в домогательствах. Инцидент получил огласку после интервью знаменитой биатлонистки Анфисы Резцовой.

Позиция Минспорта будет зависеть от результатов расследования, рассказал источник. «В начале надо доказать факты, что это действительно произошло. Надо посмотреть, что из себя представляет эта 17-летняя девушка. Может быть, она провоцировала тренера?» — приводит «Национальная служба новостей» слова чиновника. Он отметил, что во всем будет разбираться следственная служба, которая должна ориентироваться и на «элементы морали». «Ведь от этого зависит судьба людей, которые якобы пострадали или действительно пострадали», — подчеркнул источник.

Напомним, 17-летняя биатлонистка сообщила о домогательствах со стороны тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина. Он якобы обещал ей продвижение в спортивной карьере в обмен на интимную связь. Следственный комитет уже начал проверку этой информации, а Тутмина отстранили от тренерской деятельности.

Дарья Корчак
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