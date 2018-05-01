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01 мая 2018
Главные новости Москвы
16:33  01 мая 2018 0

Собчак оценила победу Путина на выборах. «Это огромная проблема»

Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения
Ксения Собчак огорчена результатами президентских выборов в РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Телеведущая Ксения Собчак в беседе с британской газетой The Guardian поделилась впечатлениями об итогах президентских выборов-2018 в России. Собчак заявила, что была разочарована своим результатом (1,68%), однако процент голосов в поддержку Владимира Путина расстроил ее еще больше.

«Это огромная проблема — 76%», — пояснила ведущая. Собственный низкий результат на президентских выборах Собчак отчасти связала с расколом российской оппозиции.

Собчак также рассказала, что сейчас она вместе с Дмитрий Гудков работает над проектом «Партия перемен». По ее признаю, добиться каких-либо изменений новому политическому объединению будет крайне сложно. «Но нужно пытаться», — заявила она.

Напомним, что выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года. С огромным отрывом от других кандидатов победу одержал самовыдвиженец Владимир Путин. Ксения Собчак, участвовавшая в борьбе за главный пост в стране от партии «Гражданская инициатива, набрала 1,68%.

Сергей Макеев
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