{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,20
Динамика за 2 недели
Евро 75,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 мая 2018
Главные новости Москвы
15:07  04 мая 2018 1

Росгвардия ответила на сообщения о терактах на АЭС в день инаугурации

Белоярская атомная электростанция имени И.В. Курчатова. Свердловская область, Заречный, белоярская аэс, белоярская атомная электростанция
АЭС работают в штатном режимеФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

В Росгвардии прокомментировали сообщения о готовящемся теракте на Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) в день инаугурации президента. Силовики опровергли эту информацию.

«Распространяемая информация не соответствует действительности», — сообщил пресс-сектретарь войск национальной гвардии Юлия Афанасьева. «Непонятно, откуда журналисты взяли сведения. Возможно, хотели повысить себе рейтинг», — добавила она. Представитель Росгвардии пояснил, что все объекты охраняются в штатном режиме, пишет «Экономика сегодня».

4 апреля утром СМИ облетела тревожная новость. Информагентства сообщали, что 7 мая, в день инаугурации избранного президента России, террористы готовят взрывы на атомных объектах страны. Также отмечалось, что в розыске находится бежевый автомобиль Reno Fluence, который могут использовать преступники. Информацию по атомным электростанциям якобы разослало московское управление 95-й дивизии Росгвардии.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров