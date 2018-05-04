Росгвардия ответила на сообщения о терактах на АЭС в день инаугурации

В Росгвардии прокомментировали сообщения о готовящемся теракте на Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) в день инаугурации президента. Силовики опровергли эту информацию.
«Распространяемая информация не соответствует действительности», — сообщил пресс-сектретарь войск национальной гвардии Юлия Афанасьева. «Непонятно, откуда журналисты взяли сведения. Возможно, хотели повысить себе рейтинг», — добавила она. Представитель Росгвардии пояснил, что все объекты охраняются в штатном режиме, пишет «Экономика сегодня».
4 апреля утром СМИ облетела тревожная новость. Информагентства сообщали, что 7 мая, в день инаугурации избранного президента России, террористы готовят взрывы на атомных объектах страны. Также отмечалось, что в розыске находится бежевый автомобиль Reno Fluence, который могут использовать преступники. Информацию по атомным электростанциям якобы разослало московское управление 95-й дивизии Росгвардии.