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Сегодня 6 марта, среда. И вот главные новости к этому часу:
Госдума одобрила законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов. Рассказываем, зачем нужны нововведения и как власть будет наказывать нарушителей.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил снизить плату за коммуналку. Речь идет о россиянах, которые сортируют мусор.
Чиновница из Владимирской области Ольга Беляева заявила, что питание детей в школах — проблема родителей. После услышанного россияне испугались, что их заставят покупать парты и платить учителям. Сколько зарабатывает желающая сэкономить на детских обедах Беляева — уже известно.
В Свердловской области жителям хрущевок увеличат налог на жилье в 10 раз. А владельцы новых элитных квартир, наоборот, получат скидки.
Минобороны не собирается отменять срочную службу в России. В ведомстве считают, что служба в армии необходима стране.
Депутат Госдумы Тамара Плетнева перепутала геев и педофилов и заявила, что гомосексуалистов нужно лечить. Парламентарий упомянула ориентацию композитора Чайковского.