Изменения законов о фейках и госсимволах, Медведев поручил снизить плату за коммуналку, власти не обязаны кормить детей в школах. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.RU»
06 марта 2019 в 21:00
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Модный показ в переходе
Законы о фейках и госсимволах ограничат пользователей соцсетейФото: Марина Молдавская © URA.RU

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Сегодня 6 марта, среда. И вот главные новости к этому часу:

Госдума одобрила законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов. Рассказываем, зачем нужны нововведения и как власть будет наказывать нарушителей.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил снизить плату за коммуналку. Речь идет о россиянах, которые сортируют мусор.

Чиновница из Владимирской области Ольга Беляева заявила, что питание детей в школах — проблема родителей. После услышанного россияне испугались, что их заставят покупать парты и платить учителям. Сколько зарабатывает желающая сэкономить на детских обедах Беляева — уже известно.

В Свердловской области жителям хрущевок увеличат налог на жилье в 10 раз. А владельцы новых элитных квартир, наоборот, получат скидки.

Минобороны не собирается отменять срочную службу в России. В ведомстве считают, что служба в армии необходима стране.

Депутат Госдумы Тамара Плетнева перепутала геев и педофилов и заявила, что гомосексуалистов нужно лечить. Парламентарий упомянула ориентацию композитора Чайковского.

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