Богомолов впервые публично высказался о Собчак

Российский режиссер Константин Богомолов, у которого, по слухам, роман с Ксенией Собчак, впервые публично дал оценку телеведущей. Собчак сыграла роль в фильме «Содержанки» Богомолова, премьера которого прошла в Москве.
«Она прекрасная актриса, естественная и легкая», — приводит слова Богомолова сайт argumenti.ru. Тем не менее от вопросов о своей личной жизни или о личной жизни Собчак режиссер предпочел уйти.
К слову, на премьеру фильма Богомолов пришел вовсе не с Собчак, как ожидали многие, а со своей бывшей женой Дарьей Мороз — она тоже снялась в «Содержанках». Собчак, как сообщается, тоже не пропустила премьерный показ, но вошла не по красной дорожке, как все приглашенные гости, а через служебный вход.
Между тем, как ранее рассказывало «URA.RU» телеведущую и режиссера случайные очевидцы видели вместе в аэропорту Праги. Пара якобы отправилась в путешествие по Европе.
Сама Собчак призналась, что переживает тяжелый период в личной жизни, но пока не готова говорить о разводе с актером Максимом Виторганом. Тот, заподозрив жену в измене, сломал Богомолову нос, после чего все трое оказались под пристальным вниманием СМИ и коллег по цеху.