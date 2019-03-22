Украинский «Нафтогаз» ответил на решение суда в споре с «Газпромом»

Оппонент рассчитывает на нарушения, которые допустит «Газпром» Фото: media.gazprom-neft.ru

В украинской компании «Нафтогаз» рассчитывают на то, что «Газпром» нарушит условия, поставленные Высоким судом Англии. После этого на российскую компанию могут быть наложены штрафы или же удастся привлечь к ответственности должностных лиц, следует из опубликованного «Нафтогазом» заявления.

«Будут применены санкции в виде штрафов или привлечения к уголовной ответственности директоров или иных должностных лиц «Газпрома», — приводит «Царьград» опубликованное сообщение. Условия, о которых идет речь — несокрытие и невывод активов из юрисдикции Великобритании и Нидерландов.

Ранее сообщалось, что решение о выплате «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов было приостановлено Высоким судом Англии, напоминает телеканал 360. Рассмотрение дела продолжится после того, как Апелляционный суд округа Свеа вынесет свой вердикт.

Решение стокгольмского суда было вынесено 28 февраля 2018 года суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов по транзитному контракту. После разбирательств сумму снизили до 2,56 млрд долларов. «Газпром» подал иск о расторжении существующих контрактов в Стокгольмский арбитраж.