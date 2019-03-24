В Госдуме разрешили СМИ публиковать фейковые новости раз в год

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 21:33
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Государственная Дума РФ. Москва, госдума, государственная дума
В Госдуме объяснили, что первоапрельские шутки не несут угрозыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Закон о запрете фейковых новостей не будет распространяться первоапрельские шутки в СМИ. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Вяткин.

«Вообще отказываться от идеи шутить нельзя ни в коем случае… Закон вообще не про это. На первоапрельские шутки он, конечно же, не распространяется», — приводит его слова радиостанция «Говорит Москва». Политик объяснил, что закон касается «самых вопиющих случаев недостоверных новостей», когда сознательная ложь влечет «тяжелые последствия». Первоапрельские шутки, по мнению депутата, к серьезным последствиям не приводят. Также Вяткин отметил, что в России у людей хорошее чувство юмора. По его словам, граждане могут отличить хорошую шутку и ценят сарказм и сатиру.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей. Под запрет попало распространение недостоверной общественно значимой информации под видом правдивой, напоминает «Пятый канал». Речь идет о публикациях, которые могут нанести вред обществу. Штраф за публикацию недостоверной или искажающей факты информации может достигать 1,5 миллиона рублей.

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