В соцсетях вступились за педиатра, показавшую эротическую фотосессию

Пользователи потребовали «отстать от человека» Лена Щеголева, «ВКонтакте»

Откровенные фотографии педиатра Лены Щеголевой из города Кинешма Ивановской области вызвали массу комментариев в социальных сетях. Однако вместо резкой критики, большинство пользователей поддержали врача.

Волна комментариев прошла по «ВКонтакте» и Twitter. В соцсетях люди вступились за смелого педиатра и ругали «мракобесов», которым не понравились полуголые фото девушки. «Отстаньте от людей, мракобесы!» — негодовал Serёga. «Скрепы во всей красе. Обязательно найдутся люди, моральным устоям которых все мешает», — высказался Алексей. «Хорошая девушка, хорошие фото. Все имеют право на личную жизнь, а остальные пусть пойдут далеко и надолго», — поддержала врача Ольга Жукова.‏ «Это ее частная жизнь, она же не на работе фотосессию устроила!» — подчеркнула Маргарита Самолетова. «Чем эти фото отличаются от фотографий тех же пациенток с морских берегов в купальниках?» — интересовалась у критиков Катерина Куля. «Мамаши пусть детьми занимаются, а не фотки выискивают», — добавила Tritatushka‏.

Некоторые пользователи даже отнеслись к ситуации с юмором. «Пациентки обвисшие завидуют», — предположил Дмитрий Ржеуцкий. «Со всеми детьми папы повалят к ней гурьбой теперь!» — предположил Жора. «Отличный врач! Я бы к ней своего ребенка отвел, ну или сделал бы с ней нового», — заявил Romys.

Скандал, напомним, разгорелся после эротической фотосессии молодого педиатра Лены Щеголевой. Врач в подписи к фото, опубликованных на личной странице в соцсети, подчеркнула, что не видит в снимках ничего предосудительного.