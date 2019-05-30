29 мая 2019

Россиянам с ВИЧ и наркоманам разрешили усыновлять детей

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 06:30
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Открытие СПИД-центра. Москва, лаборатория, пробирки, спид-центр, вич, анализ крови, врачи, медперсонал, медицина, медтехника, приборы, оборудование, робототехника, спид-тест, люди в белых халатах
Тяжелые болезни не должны становиться препятствием на пути усыновления детейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители страны, имеющие ВИЧ-инфекцию или гепатит С, теперь могут усыновлять детей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Разработка документа велась с июня прошлого года, когда Конституционный суд РФ (КС) признал несоответствующим нормам права запрет на усыновления детей людьми, страдающими заболеваниями из перечня Минздрава РФ, утвержденного правительством. Среди этих болезней не только ВИЧ, но и туберкулез, онкозаболевания, психические расстройства, инвалидность группы, а также социально опасные наркомания, токсикомания и алкоголизм. В КС пояснили, что суд вправе отступить от ограничений на усыновление, и принимать решение по совокупности обстоятельств, в первую очередь руководствуясь интересами ребенка, уточняет RT.

В частности, ребенок уже может жить в семье с тяжелобольными людьми. Ранее как сообщало агентство Nation News, сенатор Елена Мизулина выступала за то, чтобы отдавать приоритет при усыновлении и опеке кровным родственникам.

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