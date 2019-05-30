Россиянам с ВИЧ и наркоманам разрешили усыновлять детей

Жители страны, имеющие ВИЧ-инфекцию или гепатит С, теперь могут усыновлять детей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Разработка документа велась с июня прошлого года, когда Конституционный суд РФ (КС) признал несоответствующим нормам права запрет на усыновления детей людьми, страдающими заболеваниями из перечня Минздрава РФ, утвержденного правительством. Среди этих болезней не только ВИЧ, но и туберкулез, онкозаболевания, психические расстройства, инвалидность группы, а также социально опасные наркомания, токсикомания и алкоголизм. В КС пояснили, что суд вправе отступить от ограничений на усыновление, и принимать решение по совокупности обстоятельств, в первую очередь руководствуясь интересами ребенка, уточняет RT.
В частности, ребенок уже может жить в семье с тяжелобольными людьми. Ранее как сообщало агентство Nation News, сенатор Елена Мизулина выступала за то, чтобы отдавать приоритет при усыновлении и опеке кровным родственникам.