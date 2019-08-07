Соратники бывшего президента Киргизии кидают в спецназ камни и палки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Киргизии началась спецоперация по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Сторонники экс-президента пытаются отстреливаться от спецназа, а также кидают в него камни и палки.

«В Кой-Таше (резиденция Атамбаева — прим. ред.) спецназ, началась стрельба», — рассказала РИА «Новости» советница Атамбаева Кундуз Жолдубаева. В ходе операции спецназ применяет спецсредства — резиновые пули и штурмовые гранаты — против соратников бывшего президента, у некоторых из них есть ранения.

«Сторонники Атамбаева пытаются прорваться к его дому, однако все дороги к нему заблокированы вооруженными сотрудниками силовых структур», — приводит ТАСС слова представителя штаба экс-главы государства.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 годы. В конце июня парламент страны передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-главы государства, в котором говорилось, что Атамбаев может быть причастен к коррупции, незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева и незаконной передаче земель.