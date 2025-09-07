Раскрыта цель самолета-разведчика, патрулировавшего над Черным морем

Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II летал над акваторией Черного моря для того, чтобы перехватить российские радиоэлектронные средства военных. Об этом заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«В данном конкретном случае самолет Bombardier ARTEMIS II выполнял задание с целью вскрыть возможности и назначение российских радиоэлектронных средств с дальнейшей классификацией перехваченных данных и команд боевого управления группировок войск и объектов вооруженных сил РФ», — заявил Коротченко. Его слова приводит РИА Новости.
Также он отметил, что этот самолет предназначен для ведения радиоэлектронной разведки. По словам Коротченко, такие самолеты проводят разведку на регулярной основе.
Ранее сообщалось о том, что воздушное судно вылетело с территории Румынии и приступило к патрулированию над акваторией Черного моря. Причем пункт назначения самолета скрыт. Эти данные приводит мониторинговый сервис Flightradar24.
