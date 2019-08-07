Сторонники экс-президента Киргизии отбили атаку на его дом и захватили бойцов спецназа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый день форума
СМИ сообщают противоречивую информацию о штурме дома Алмазбека АтамбаеваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева взяли в плен бойцов спецподразделений, которые штурмом пытались захватить дом экс-главы государства в селе Кой-Таш Чуйской области. Об этом сообщает штаб бывшего киргизского лидера.

«Сторонники Атамбаева отбили атаку на дом экс-президента и захватили спецназовцев. Под конвоем их вывели на улицу», — цитирует ТАСС собеседника агентства. Он добавил, что у штурмовавших дом президента изымают оружие и «пытаются [их] избивать».

Неясно, где сейчас находится сам экс-президент. Бывший советник Атамбаева подтвердил РИА «Новости», что Атамбаев по-прежнему остается в своем доме в Кой-Таш. Ранее «URA.RU» писало, что спецназу удалось задержать бывшего киргизского лидера. По данным очевидцев, при штурме силовики использовали резиновые пули и штурмовые гранаты.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество Война
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...