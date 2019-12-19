Журналистам запретили приносить большие плакаты на пресс-конференцию Путина

Пресс-конференция Владимира Путина пройдет без больших плакатов
Кремль запретил журналистам приносить большие плакаты на пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на департамент аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента.
«Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А4 (210мм×297мм)», — указали журналистам. По словам представителей департамента, большие плакаты мешают работе фотографов и операторов, пишет телеканал 360.
Сегодня, 19 декабря, Владимир Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию, в которой примут участие порядка 1,9 тысячи журналистов со всей страны, напоминает RT. Трансляция начнется в 12:00 по московскому времени. Предполагается, что мероприятие будет длиться несколько часов.