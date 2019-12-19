В Чечне прокомментировали заявление Путина об опасной жизни Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров всегда находится в центре операций и сам руководит процессом. Об этом заявил пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов, комментируя мнение президента РФ Владимира Путина о том, что глава Чечни ежедневно подвергается опасности.
«Речь идет о том, что Рамзан Ахматович никогда не скрывается за чьими-то спинами», — пояснил РБК пресс-секретарь Кадырова. Также Каримов отметил, что глава Чечни руководил операцией по нейтрализации террористов, захвативших Дом печати, и операцией по освобождению депутатов и председателя парламента, которые были в заложниках у боевиков.
Во время большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что, несмотря на его личный запрет, Кадыров лично принимает участие в боевых операциях и «лезет под пули». Таким образом президент указал, что считает Кадырова достойным звания Героя России, пишет «Национальная служба новостей».