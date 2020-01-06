05 января 2020

Банковский аналитик спрогнозировал падение ставок по кредитам в 2020 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com , монеты, финансы, биржевые графики, фондовая биржа, инвестиции, фондовый рынок, деньги, экономика
Ставки могут снизиться на 1,5 процентного пунктаФото: depositphotos.com

Депозитные и кредитные ставки в 2020 году могут снизиться на 1—1,5 процентного пункта на фоне общего снижения ставки Банка России. Такое мнение высказала вице-президент — старший кредитный эксперт рейтингового агентства Moody’s Ольга Ульянова.

«Потенциал снижения ставок в 2020 году составит 1—1,5 процентного пункта», — пишет «Российская газета» со ссылкой на Ульянову. По ее словам, ставки по кредитам и депозитам будут снижаться медленнее, чем в прошлом году.

Эксперт отметила, что развитие банковского сектора в 2020 году будет проходить стабильно. Рост корпоративного кредитования составит менее 10%, розничного — менее 15%, считает Ульянова. Замедление роста связано с мерами ЦБ.

В декабре Центробанк снизил ключевую ставку в пятый раз в 2019 году. По данным регулятора, ставка понизилась на 0,25 процентного пункта и составляет 6,25%, напоминает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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