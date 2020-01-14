Туроператоры назвали самые дорогие путевки по России, где номер в отеле стоит по два миллиона рублей

Самая дорогостоящая путевка по России в 2019 году была куплена за два миллиона рублей. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров.
Семья из четырех человек за 2,079 млн рублей купила тур в отель в Партените на южном побережье Крыма. «Тур включал проживание и питание семьи в течение 5 месяцев — с 01.05. по 30.09 2019 года. Туристы были размещены в двухкомнатном семейном номере», — сообщается на сайте организации. Билеты на самолет семья купила самостоятельно.
Вторым самым дорогим туром стал отдых компании из 10 человек в Сочи. Вилла с включенным завтраком стоила 1,5 млн рублей за десять дней. На третьем месте расположилась поездка трех человек, которые отдали почти 600 тысяч рублей за десятидневный тур по Байкалу.
Самым популярным международным туристическим направлением в начале 2020 года стал Таиланд. По данным специалистов, спрос на туры в эту страну вырос в 6,3 раза, пишет «Газета Кемерова».