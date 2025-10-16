Песков прокомментировал слухи о «развороте Трампа к Украине»

Песков: саммит в Анкоридже — совместный успех РФ и США
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков назвал саммит на Аляске совместным успехом России и США
Песков назвал саммит на Аляске совместным успехом России и США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Анкоридж стал совместным успехом России и США. Так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечая на вопрос журналистов об изменении позиции главы США Дональда Трампа по Украине после состоявшегося американо-российского саммита.

«Анкоридж — это совместный успех. Действительно очень позитивный, конструктивный саммит», — заявил представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Как ранее сообщила американская газета Politico, резкая смена позиции президента США по украинскому вопросу могла быть вызвана недовольством освещением в СМИ августовского саммита на Аляске. Там же выразили мнение, что Трамп посчитал результаты саммита несущественными.

Путин и Трамп провели переговоры на Аляске в крупнейшем городе штата — Анкоридже в августе 2025 года. Как выглядит город и где он находится, — в материале URA.RU.

Переговоры длились три часа. URA.RU собрало реакцию западных СМИ на встречу на Аляске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Анкоридж стал совместным успехом России и США. Так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечая на вопрос журналистов об изменении позиции главы США Дональда Трампа по Украине после состоявшегося американо-российского саммита. «Анкоридж — это совместный успех. Действительно очень позитивный, конструктивный саммит», — заявил представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU. Как ранее сообщила американская газета Politico, резкая смена позиции президента США по украинскому вопросу могла быть вызвана недовольством освещением в СМИ августовского саммита на Аляске. Там же выразили мнение, что Трамп посчитал результаты саммита несущественными. Путин и Трамп провели переговоры на Аляске в крупнейшем городе штата — Анкоридже в августе 2025 года. Как выглядит город и где он находится, — в материале URA.RU. Переговоры длились три часа. URA.RU собрало реакцию западных СМИ на встречу на Аляске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...