Песков прокомментировал слухи о «развороте Трампа к Украине»

Анкоридж стал совместным успехом России и США. Так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечая на вопрос журналистов об изменении позиции главы США Дональда Трампа по Украине после состоявшегося американо-российского саммита.
«Анкоридж — это совместный успех. Действительно очень позитивный, конструктивный саммит», — заявил представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Как ранее сообщила американская газета Politico, резкая смена позиции президента США по украинскому вопросу могла быть вызвана недовольством освещением в СМИ августовского саммита на Аляске. Там же выразили мнение, что Трамп посчитал результаты саммита несущественными.
Путин и Трамп провели переговоры на Аляске в крупнейшем городе штата — Анкоридже в августе 2025 года. Как выглядит город и где он находится, — в материале URA.RU.
Переговоры длились три часа. URA.RU собрало реакцию западных СМИ на встречу на Аляске.
