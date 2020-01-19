Врач рассказала о вредных привычках перед сном

Использование гаджетов, переедание, употребление большого количества алкоголя, кофе или крепкого чая и интенсивные нагрузки перед сном ухудшают качество отдыха. Об этом заявила врач отделения сна Алена Гаврилова.
Самой вредной привычкой перед сном названо использование гаджетов и засыпание под телевизор. «Мигающий и, в частности, синий свет влияет на выработку мелатонина — гормона сна — и мешает засыпанию», — приводит ее слова «Вечерняя Москва». Отмечается, что также не стоит смотреть на ночь остросюжетные фильмы и боевики. Это объясняется тем, что организм человека начинает вырабатывать гормон стресса, который мешает заснуть.
По словам врача-сомнолога переедание требует больших ресурсов для переваривания пищи, передает RT. Однако нельзя не только переедать перед сном, но и ложиться спать голодным. Гаврилова посоветовала для хорошего сна устраивать некалорийный перекус. Помимо этого она предостерегла от употребления чая и кофе перед тем, как ложиться в кровать.
Врач рассказала, что большое количество алкоголя перед сном будет негативно влиять на качество и структуру сна. Она подчеркнула, что человек постоянно будет просыпаться, из-за этого сон будет поверхностным и неглубоким. Однако Гаврилова добавила, что бокал вина перед сном наоборот может помочь снять стресс и напряжение.
Также сомнолог заявила, что за пять часов до сна нельзя ходить в тренажерный зал или заниматься другой интенсивной физической нагрузкой. По словам Гавриловой, первая фаза после занятия спортом — активация организма. Она как раз длиться около четырех часов. После начинается спад, во время которого как раз хорошо спится.