Обнаружен новый источник заражения коронавирусом

Круизные суда стали источником заражения для 800 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Одним из источников заражения коронавирусом были круизные суда. Это следует из доклада Центров по контролю и профилактике заболеваний при Минздраве США.

«В течение февраля-марта 2020 года вспышки COVID-19, связанные с тремя рейсами круизных судов, стали причиной более 800 лабораторно подтвержденных случаев среди пассажиров и членов экипажа», — говорится в сообщении. Отмечается, что это повлекло за собой смерть 10 человек от коронавируса.

Также, согласно докладу, вирус COVID-19 был обнаружен в каютах и на поверхностях карантинного корабля Diamond Princess через 17 дней после того, как его покинули пассажиры. Подчеркивается, что дезинфекция тогда еще не была проведена. Однако ученые не могут говорить о том, что передача вируса произошла через загрязненные поверхности.

Круизный лайнер Diamond Princess находился на карантине у берегов Иокагамы с начала февраля. На корабле было 3,7 тысячи пассажиров. Из них 24 человека приехали отдыхать из России. Люди были изолированы в своих каютах. Коронавирусом оказались заражены 600 пассажиров и членов экипажа. Всех россиян, находившихся на корабле и заразившихся вирусом, уже выписали из больниц, пишет RNS .