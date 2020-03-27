BlaBlaCar остановил работу в России из-за коронавируса

Сервис перестанет работать в ночь с 29-е на 30-е марта Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar временно приостановил работу в России на фоне распространения коронавирусной инфекции. Платформа перестанет работать в ночь с 29-е на 30-е марта. Об этом говорится в официальном сообщении сервиса в его представительстве во «Вконтакте».

«Сегодня не время для поездок. Безопасность пользователей — наш приоритет. Поэтому мы считаем, что приостановить работу сервиса — это правильный шаг с целью сдерживания распространения COVID-19», — подчеркнул в своем заявлении сооснователь и генеральный директор сервиса Николас Брюссон. Он также призвал всех пользователей BlaBlaCar остаться дома на период пандемии, чтобы «сохранить жизни».

Вместе с тем Брюссон отметил, что использовать сервис можно будет только в исключительных случаях, когда это будет действительно необходимо. Например, сервис будет доступен для поездок медработников, сотрудников продуктовых магазинов или тех, кто присматривает за людьми, которым нужен уход.

Брюссон добавил, что команда сервиса продолжает работать. 700 сотрудников компании перевели на удаленный режим работы.

Ранее также сообщалось, что свою работу в России приостановила компания Toyota. Производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге, работа офиса и складов автопроизводителя прекращается на неделю в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, пишет RNS.