Оценены потери российских банков из-за коронавируса

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Кредитные организации потеряют не только процентные доходы, но и платежи в счет основной суммы долгаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российские банки из-за реструктуризации кредитов без компенсации недополученных процентов могут лишиться до 1 трлн рублей. Такие оценки дали аналитики Райффайзенбанка.

«Падение может составить 0,5—1 трлн руб. в зависимости от продолжительности действия вируса на экономику — это 25—50% чистой прибыли за 2019 год», — пишут «Ведомости». По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, размер потерь банков напрямую зависит от продолжительности пандемии коронавируса.

Старший кредитный эксперт рейтингового агентства Moody’s Ольга Ульянова утверждает в свою очередь, что кредитные организации потеряют не только процентные доходы, но и платежи в счет основной суммы долга. Это означает, что входящие денежные потоки сильно сократятся, поднимая для банков вопрос управления ликвидностью.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился, чтобы с процентных доходов по вкладам на сумму от миллиона рублей будет взимался налог. После этого банки заметили рост количества заявлений от россиян о закрытии вкладов и выдаче денег наличными, пишет сайт VSE42.RU.

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