Оценены потери российских банков из-за коронавируса

Российские банки из-за реструктуризации кредитов без компенсации недополученных процентов могут лишиться до 1 трлн рублей. Такие оценки дали аналитики Райффайзенбанка.
«Падение может составить 0,5—1 трлн руб. в зависимости от продолжительности действия вируса на экономику — это 25—50% чистой прибыли за 2019 год», — пишут «
Старший кредитный эксперт рейтингового агентства Moody’s Ольга Ульянова утверждает в свою очередь, что кредитные организации потеряют не только процентные доходы, но и платежи в счет основной суммы долга. Это означает, что входящие денежные потоки сильно сократятся, поднимая для банков вопрос управления ликвидностью.
Ранее президент России Владимир Путин распорядился, чтобы с процентных доходов по вкладам на сумму от миллиона рублей будет взимался налог. После этого банки заметили рост количества заявлений от россиян о закрытии вкладов и выдаче денег наличными, пишет сайт VSE42.RU.