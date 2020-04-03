«Сибур» переходит на четырехдневную рабочую неделю из-за кризиса

Также сотрудников переведут на вахтовый режим работы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Крупнейший в России нефтехимический холдинг «Сибур», одно из предприятий которого находится в Тобольске (Тюменская область), переводит сотрудников на четырехдневную рабочую неделю в связи с ухудшением экономической ситуации на фоне коронавируса.

«В ближайшие дни на четырехдневную рабочую неделю перейдут сотрудники головного офиса компании в Москве и административный персонал предприятий. Однако производственный персонал данная мера не затронет», — сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Сибура». Корреспонденту URA.RU данную информацию подтвердили, а также отметили, что в условиях карантина будут приняты другие антикризисные меры.

«Эта мера не коснется сотрудников, которые связаны напрямую с ведением технологических процессов и обеспечением работоспособности оборудования. СИБУР продолжит бесперебойную работу, сохранит дисциплину исполнения операционных задач и качество сервиса для клиентов, — пояснили в пресс-службе компании. — В текущей экономической ситуации принятые решения помогают сохранить устойчивость компании, а значит рабочие места сегодня и возможности для работы в будущем. Самый действенный способ предупреждения и борьбы с коронавирусом — максимальный карантин. Поэтому на ЗапСибе мы начали переводить часть производственного и сервисного персонала, обеспечивающего непрерывность производственных процессов на тобольских предприятиях, на так называемый режим внутренней вахты».

Так, на режим внутренней вахты перейдет часть работников одного из предприятий компании, «Запсибнефтехима». Именно они, как отмечают в пресс-службе компании, будут обеспечивать сохранение стабильной работы производства. Для них подготовлены жилые помещения в вахтовом городке. Затем данные меры, по словам представителя компании, буду реализованы и на ряде других производств.

«Это вызывает определенное неудобство у сотрудников и их семей, но во главу угла ставится ценность сохранения здоровья, поэтому коллеги отнеслись к введению такого режима работы с пониманием», — подчеркнули в пресс-службе «Сибура».