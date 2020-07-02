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Выплаты на детей уже начались

В России увеличились тарифы на услуги ЖКХ

Ангела Меркель высказалась против санкций в отношении нового газопровода

Центризбирком посчитал бюллетени, Меркель выступила против санкций, в России повысили тарифы ЖКХ, начались выплаты детских пособий, медикаменты разрешат продавать без маркировки, нарушители не смогут пользоваться каршерингом. Все самые интересные и важные новости в России к утру 2 июля — в обзоре URA.RU :

В России начали выплачивать пособия на детей Фото: depositphotos.com

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