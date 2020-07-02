01 июля 2020

Самое актуальное в России к 2 июля. ЦИК объявил предварительные данные голосования, в России начали начислять выплаты на детей

© Служба новостей «URA.RU»
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В России начали выплачивать пособия на детей Фото: depositphotos.com

Центризбирком посчитал бюллетени, Меркель выступила против санкций, в России повысили тарифы ЖКХ, начались выплаты детских пособий, медикаменты разрешат продавать без маркировки, нарушители не смогут пользоваться каршерингом. Все самые интересные и важные новости в России к утру 2 июля — в обзоре URA.RU:

Стали известны предварительные результаты голосования по поправкам

  • За поправки проголосовали 78,03% избирателей, против — 21,16%. Обработано более 99% протоколов.
  • Больше всего голосов «за» оказалось в Туве, где поправки поддержали 96,79% граждан. Самые низкие результаты показал Камчатский край — 61,76%.
  • Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок — 45,1% «за», 53,98% — «против».
  • В московском районе Раменки на одном из участков был приостановлен подсчет итогов голосования из-за подозрения на вброс бюллетеней.

Ангела Меркель высказалась против санкций в отношении нового газопровода

  • Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за экономическую целесообразность строительства газопровода «Северный поток-2».
  • По ее мнению, санкции США в отношении проекта не соответствует немецким представлениям о праве.

В России увеличились тарифы на услуги ЖКХ

  • С 1 июля в среднем на 4% повысились тарифы на услуги ЖКХ. Максимальный рост платежей был утвержден правительством страны еще в октябре прошлого года.
  • Минимальный рост тарифов предусмотрен в Ненецком автономном округе. Он составил 2,4%. Больше всего коммунальные услуги могут подорожать в Чеченской республике — 6,5%.

Выплаты на детей уже начались

  • Россияне начали получать выплаты на детей до 16 лет, которые ранее объявил президент России Владимир Путин. На счета родителей приходит по 10 тысяч рублей за ребенка.
  • Для получения новой выплаты не нужно подавать заявление от родителей, выплата проходит автоматически по данным Пенсионного фонда, если родители получали первую выплату.
  • Возможность подачи заявления на выплаты сохранится до первого октября.

Водители-нарушители не смогут пользоваться каршерингом

  • Водители, неоднократно нарушавшие ПДД, могут лишиться возможности пользоваться каршерингом — арендой автомобилей. Такое ограничение предложил ввести в КОАП глава ГИБДД Михаил Черников.

Медикаменты разрешат продавать без маркировки

  • С 1 июля вступает в силу запрет на производство и импорт немаркированных лекарств, парфюмерии, сигарет, обуви, шин, отдельных видов одежды и белья и фотооборудования.
  • Правительство подготовило постановления, согласно которым остатки лекарств и сигарет, которые не успели продать до 1 июля, можно будет продавать без специальной маркировки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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