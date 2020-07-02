В России начали выплачивать пособия на детей
Центризбирком посчитал бюллетени, Меркель выступила против санкций, в России повысили тарифы ЖКХ, начались выплаты детских пособий, медикаменты разрешат продавать без маркировки, нарушители не смогут пользоваться каршерингом. Все самые интересные и важные новости в России к утру 2 июля — в обзоре URA.RU:
Стали известны предварительные результаты голосования по поправкам
- За поправки проголосовали 78,03% избирателей, против — 21,16%. Обработано более 99% протоколов.
- Больше всего голосов «за» оказалось в Туве, где поправки поддержали 96,79% граждан. Самые низкие результаты показал Камчатский край — 61,76%.
- Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок — 45,1% «за», 53,98% — «против».
- В московском районе Раменки на одном из участков был приостановлен подсчет итогов голосования из-за подозрения на вброс бюллетеней.
Ангела Меркель высказалась против санкций в отношении нового газопровода
- Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за экономическую целесообразность строительства газопровода «Северный поток-2».
- По ее мнению, санкции США в отношении проекта не соответствует немецким представлениям о праве.
В России увеличились тарифы на услуги ЖКХ
- С 1 июля в среднем на 4% повысились тарифы на услуги ЖКХ. Максимальный рост платежей был утвержден правительством страны еще в октябре прошлого года.
- Минимальный рост тарифов предусмотрен в Ненецком автономном округе. Он составил 2,4%. Больше всего коммунальные услуги могут подорожать в Чеченской республике — 6,5%.
Выплаты на детей уже начались
- Россияне начали получать выплаты на детей до 16 лет, которые ранее объявил президент России Владимир Путин. На счета родителей приходит по 10 тысяч рублей за ребенка.
- Для получения новой выплаты не нужно подавать заявление от родителей, выплата проходит автоматически по данным Пенсионного фонда, если родители получали первую выплату.
- Возможность подачи заявления на выплаты сохранится до первого октября.
Водители-нарушители не смогут пользоваться каршерингом
- Водители, неоднократно нарушавшие ПДД, могут лишиться возможности пользоваться каршерингом — арендой автомобилей. Такое ограничение предложил ввести в КОАП глава ГИБДД Михаил Черников.
Медикаменты разрешат продавать без маркировки
- С 1 июля вступает в силу запрет на производство и импорт немаркированных лекарств, парфюмерии, сигарет, обуви, шин, отдельных видов одежды и белья и фотооборудования.
- Правительство подготовило постановления, согласно которым остатки лекарств и сигарет, которые не успели продать до 1 июля, можно будет продавать без специальной маркировки.
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