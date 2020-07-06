Евгений Петросян и его адвокат готовят иск к Виктору Коклюшкину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Юморист Евгений Петросян подаст в суд на сатирика Виктора Коколюшкина, который является близким другом артиста и автором его монологов. Поводом стали жесткие высказывания последнего в адрес жены Петросяна — Татьяны Брухуновой.

«Мы приняли решение не оставлять этот момент безнаказанным и защитить Татьяну», — приводит Starhit слова адвоката артиста Сергея Жорина. По данным агентства, Петросян посчитал высказывания Коклюшкина оскорбительным и направленными на унижение чести и достоинства его жены.

Какие именно высказывания послужили поводом для подачи судебного иска не сообщается, однако известно, что Коклюшкин обвинил Брухунову в редком появлении Петросяна на телевидении, а также назвал ее «не тем человеком», который должен находиться рядом с юмористом, передает «Утро.ру».

По данным СМИ, 31-летняя Брухунова и 74-летний Петросян узаконили свои отношения в конце прошлого года, чем вызвали неоднозначную реакцию среди коллег, напоминают «Дни.ру». Из-за разницы в возрасте молодую супругу юмориста обвинили в карьеризме и браке по расчету.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.