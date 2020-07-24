23 июля 2020

С сегодняшнего дня стало проще получить гражданство России

© Служба новостей «URA.RU»
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Иностранцы, постоянно проживающие в России, смогут не отказываться от гражданства другого государства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России вступил в силу закон об упрощении получения гражданства иностранцами. Президент России Владимир Путин подписал этот документ в апреле 2020 года.

«Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России, смогут не отказываться от гражданства другого государства», — пишет РБК, ссылаясь на документ. Также согласно закону, родившиеся в СССР и его бывших республиках, но не получившие их гражданства, могут претендовать на российское гражданство без требования об обязательном трехлетнем проживании в РФ. Такие же условия и для иностранных граждан, которые три года состоят в браке с россиянином и живут в России или имеют хотя бы одного родителя, имеющего российское гражданство и живущего на территории страны.

Для граждан Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана также упростили условия получения российского гражданства, отмечает РАПСИ. При наличии действительного вида на жительство в России, они могут подать заявление без соблюдения срока проживания в стране.

Ранее в России вступили в силу новые административные регламенты МВД, по которым граждане других государств, лишившиеся разрешения на проживание или вида на жительство в РФ из-за чрезвычайных ситуаций, могут рассчитывать на бесплатное восстановление всех документов. Также граждан Украины и Белоруссии, желающих получить гражданство РФ, избавили от необходимости сдавать экзамен для получения статуса носителей русского языка, передает агентство Nation News.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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