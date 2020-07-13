Путин упростил получение гражданства РФ для части иностранцев

Быстрее получить гражданство РФ смогут иностранцы с детьми-россиянами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Право на упрощенную процедуру получения гражданства РФ получили иностранцы, имеющие совершеннолетних детей-россиян. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.

«Законом устанавливается возможность приобретения российского гражданства в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания для любого иностранного гражданина, проживающего в России и имеющего дееспособных детей, достигших 18 лет и являющихся гражданами России», —передает ТАСС.

Также закон предусматривает обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию для иностранных граждан, получающих гражданство РФ. Ранее такая регистрация не проводилась. Мера направлена на обеспечение безопасности РФ и противодействие проникновению на территорию страны лиц, причастных к террористической деятельности. Кроме того, законом предусмотрено снятие отдельных ограничений для иностранцев — носителей русского языка при подаче заявлений о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство РФ в территориальные органы МВД России.

Ранее сообщалось, что депутаты хотят отдать места в вузах РФ абитуриентам из СНГ. Госдума предлагает открыть границы абитуриентам из стран СНГ для сдачи вступительных экзаменов. Первый зампред комитета ГД по науке и образованию Геннадий Онищенко считает, что абитуриенты из стран СНГ не представляют опасности для россиян. Он полагает, что абитуриенты могут подать заявления дистанционно, а потом приехать в РФ и пройти тестирование на COVID. Это обезопасит страну от ввоза инфекции.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.