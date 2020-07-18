Иностранцы смогут получить вид на жительство в России бесплатно

Граждане других государств, которые лишились разрешения на проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) в России из-за чрезвычайных ситуаций, могут рассчитывать на бесплатное восстановление всех документов. Помимо этого, для обратившихся через портал госуслуг иностранцев предусмотрена скидка на выдачу данных разрешений.
С сегодняшнего дня вступили в силу новые административные регламенты МВД по выдаче и замене разрешения на временное проживание и вида на жительство. Новые правила учитывают все изменения, принятые ведомством за последний год, пишет «Парламентская газета»
Вместе со ставшей бесплатной процедурой восстановления документов, новые регламенты предусматривают сокращение сроков рассмотрения заявлений на выдачу разрешения на временное проживание до четырех месяцев, а также введение бессрочного ВНЖ. Помимо этого, иностранцы, подающие заявления на выдачу разрешения или вида на жительство через портал госуслуг, могут рассчитывать на скидку в виде коэффициента 0,7. Другими словами, вместо 1 600 рублей за выдачу РВП заявитель заплатит 1 120 рублей. За выдачу ВНЖ — 3 500 вместо 5 тысяч.
Ранее глава государства Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для части иностранцев. Так, жители других стран, имеющие совершеннолетних детей-россиян, имеют право на упрощенную процедуру получения гражданства.
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