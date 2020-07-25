Доктор Мясников рассказал, кто опаснее пьяных водителей за рулем

Разговоры по телефону во время вождения являются частой причиной смертельных ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водитель с мобильным телефоном в руках не менее опасен, чем пьяный автомобилист, считает врач и телеведущий Александр Мясников. По его мнению, в России наказания для автомобилистов с мобильниками за рулем просто смешные, тогда как на самом деле такое вождение может стоить жизни многим людям.

Как отметил Мясников, по статистике ДТП во Франции, 20% аварий со смертельным исходом произошло, потому что водители отвлекались на мобильный телефон. Столько же аварий произошло по вине пьяных водителей и автомобилистов, уснувших за рулем. В России, по мнению телеведущего, в телефон постоянно смотрят и водители, и пешеходы. Однако наказанием за вождение с мобильным телефоном в руках является лишь штраф на 500 рублей.

«Умышленно создание ситуации, когда полторы тонны неуправляемого металла на скорости несется на другие машины, людей, препятствия — это разве не угроза потенциального убийства (и самоубийства в том числе)? — задался вопросом телеведущий в своем telegram-канале. По мнению Мясникова, с любителей управлять машиной с гаджетом в руках необходимо брать штраф в размере 10 тысяч рублей, а при повторном нарушении — лишать прав. «Или тогда и за пьянство за рулем сделайте штраф в 500 рублей и все: как мы видим по трагическим последствиям, что пьяный за рулем, что водитель с мобильником — одинаковы!» — отметил он.

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