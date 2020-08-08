Главный экзорцист РПЦ умер после заражения коронавирусом

Архимандрит Герман известен в православной среде как экзорцист (монах, изгоняющий нечистых духов из людей) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Монах-экзорцист Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков) умер от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте лавры.

«8 августа 2020 года после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, скончался насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков)», — говорится на сайте обители. Братия лавры скорбит о его потере.

Архимандрит Герман известен в православной среде как экзорцист (монах, изгоняющий нечистых духов из людей). Ритуалы он проводил в Петропавловском храме возле лавры, пишут «Невские новости». Несмотря на неоднозначное отношение РПЦ к экзорцизму, насельник Троице-Сергиевой лавры считал, что это единственное средство для исцеления людей от душевных недугов, передает Life.

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