28 августа 2020

Российские истребители вошли в защитную зону Южной Кореи

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города 9 мая День Победы. Пермь, самолеты, миг-31
Российские самолеты находились в защитной зоне около 30 минут Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Военные Южной Кореи засекли российские истребители в защитной зоне республики. Об этом заявило корейское агентство Yonhap.

«Самолеты, предположительно Ил-38, вошли в зону над Восточным морем, примерно в 330 км к юго-востоку от Сеула», — передает издание. Самолеты находились в защитной зоне, охватываемой корейскими ПВО, около 30 минут.

Корейские ВВС маневрировали для оттеснения российских самолетов. Государственные границы Южной Кореи нарушены не были. Появление истребителей в защитной зоне произошло в последний день южнокорейских военных учений. Учения проходили совместно с вооруженными силами США.

Москва не признает защитную зону, установленную Южной Кореей, передает «Ридус». Полет над нейтральными водами Восточного моря и северо-западной части Тихого океана проводился в плановом режиме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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