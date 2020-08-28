Российские истребители вошли в защитную зону Южной Кореи

Военные Южной Кореи засекли российские истребители в защитной зоне республики. Об этом заявило корейское агентство Yonhap.
«Самолеты, предположительно Ил-38, вошли в зону над Восточным морем, примерно в 330 км к юго-востоку от Сеула», — передает издание. Самолеты находились в защитной зоне, охватываемой корейскими ПВО, около 30 минут.
Корейские ВВС маневрировали для оттеснения российских самолетов. Государственные границы Южной Кореи нарушены не были. Появление истребителей в защитной зоне произошло в последний день южнокорейских военных учений. Учения проходили совместно с вооруженными силами США.
Москва не признает защитную зону, установленную Южной Кореей, передает «Ридус». Полет над нейтральными водами Восточного моря и северо-западной части Тихого океана проводился в плановом режиме.
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