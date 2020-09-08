Лукашенко опасается, что его сторонников начнут резать

Александр Лукашенко опасается за здоровье своих сторонников Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент Беларуси Александр Лукашенко опасается, что, если он уйдет со своего поста, его сторонников «начнут резать». Об этом глава государства заявил журналистам, комментируя возможность своей отставки.

«Просто так не уйду, все это не брошу. Если я уйду, моих сторонников будут резать», — цитируют Лукашенко РИА «Новости». Президент Беларуси подчеркнул, что досрочные выборы главы государства возможны только после проведения конституционной реформы.

Тем не менее, 8 августа Лукашенко признался, что «немного пересидел» на президентском посту. Он находится у власти уже 26 лет.

Протестовать против Лукашенко в Беларуси начали после последних выборов главы республики 9—10 августа. На них действующий президент набрал 80% голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила только 10% голосов.