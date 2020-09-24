Отравляющее вещество «Новичок» можно изготовить в любой химической лаборатории, так как о нем написал книгу уехавший в США доктор химических наук Вил Мирзаянов. С таким заявлением выступил разработчик вещества Леонид Ринк.
«Выдал для всех террористов, как делать „Новичок“», — цитирует Ринка РИА «Новости». Разработчик отравляющего вещества призвал Ринка извиниться перед мировым сообществом за разглашение секретных данных в открытой литературе, вместо того, чтобы просить прощения у блогера Алексея Навального.
Ранее Ринк заявил, что Мирзаянов не имеет отношения к созданию «Новичка». По его мнению, максимум что тот может знать — это его структуру. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов подчеркнул, что контакт с этим отравляющим веществом приводит к немедленной смерти, передает «Национальная служба новостей».
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