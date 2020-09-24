24 сентября 2020

Создатель «Новичка»: вещество может изготовить любой

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Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Леонид Ринк считает, что Вилу Мирзаянову нужно извиняться не перед Алексеем Навальным Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Отравляющее вещество «Новичок» можно изготовить в любой химической лаборатории, так как о нем написал книгу уехавший в США доктор химических наук Вил Мирзаянов. С таким заявлением выступил разработчик вещества Леонид Ринк.

«Выдал для всех террористов, как делать „Новичок“», — цитирует Ринка РИА «Новости». Разработчик отравляющего вещества призвал Ринка извиниться перед мировым сообществом за разглашение секретных данных в открытой литературе, вместо того, чтобы просить прощения у блогера Алексея Навального.

Ранее Ринк заявил, что Мирзаянов не имеет отношения к созданию «Новичка». По его мнению, максимум что тот может знать — это его структуру. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов подчеркнул, что контакт с этим отравляющим веществом приводит к немедленной смерти, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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