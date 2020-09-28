Франция не признала Лукашенко президентом Белоруссии

Франция не признает переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии. Такое заявление на пресс-конференции с президентом Литвы в Вильнюсе сделал французский лидер Эммануэль Макрон.
«Мы не признаем избрание Лукашенко, поэтому мы не признаем его статус избранного президента», — приводит РИА «Новости» слова Макрона.
Ранее в Кремле оценили высказывания о нелегитимности Лукашенко. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, высказывания представителей разных стран о президентстве действующего белорусского лидера являются косвенным вмешательством в дела республики. Массовые протесты в стране начались 9 августа, после выборов главы государства, на которых, по официальным данным, с результатом в 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.
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