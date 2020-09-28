28 сентября 2020

Франция не признала Лукашенко президентом Белоруссии

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Лукашенко, лукашенко александр
Франция не признает президентство Александра Лукашенко Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
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Протесты в Белоруссии

Франция не признает переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии. Такое заявление на пресс-конференции с президентом Литвы в Вильнюсе сделал французский лидер Эммануэль Макрон.

«Мы не признаем избрание Лукашенко, поэтому мы не признаем его статус избранного президента», — приводит РИА «Новости» слова Макрона.

Ранее в Кремле оценили высказывания о нелегитимности Лукашенко. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, высказывания представителей разных стран о президентстве действующего белорусского лидера являются косвенным вмешательством в дела республики. Массовые протесты в стране начались 9 августа, после выборов главы государства, на которых, по официальным данным, с результатом в 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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