В США испытали экспериментальное лекарство от коронавируса

Биотехническая компания Regeneron из США сообщила об успехе испытаний экспериментального препарата от коронавируса. Свой отчет ученые опубликовали на сайте медицинской организации
«После нескольких месяцев невероятно напряженной работы нашей талантливой команды мы очень рады видеть, что коктейль антител Regeneron REGN-COV2 быстро снизил вирусную нагрузку и связанные с ней симптомы у инфицированных пациентов с COVID-19», — указано в отчете ученых. Уточняется, что лучший эффект от лечения наблюдался у негоспитализированных пациентов, у которых не было собственной эффективной иммунной реакции. Это позволяет сделать вывод, что препарат способен обеспечить терапевтическую замену естественно возникающего иммунного ответа.
В испытаниях принимали участие 275 человек. 64% из них имели минимум один фактор риска тяжелой формы корнавируса. Средний возраст пациентов — 44 года.
Результаты испытаний компания Regeneron собирается обсудить с регулирующими органами США. Ожидается, что препарат будет распространятся по всему миру.
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