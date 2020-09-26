Начислять пенсии и пособия будут только на карты платежной системы «Мир» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

С 1 октября пенсии и пособия россиян будут зачислять только на карты платежной системы «Мир». В соцсетях новость восприняли прохладно — россияне напомнили законодателям о праве выбора и заподозрили, что найдутся те, кто подзаработает на нововведении.

Россиянам не понравилось, что их не спросили

Некоторые пользователи выражают недовольство без лишних знаков препинания

Возможно, имеется в виду банкомат

Кто-то считает, что нововведение заставит еще дольше добираться до банкоматов

Платежная система «Мир» не впечатляет россиян технологичностью

Пользователи смогли найти в изменениях плюсы для любителей путешествовать

Кто-то считает, что нововведение не изменит расклад на рынке платежных систем

Россияне подозревают, что новые правила сделают кого-то богаче

К любой новости нужно подходить философски