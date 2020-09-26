В соцсетях возмутились переводами пенсий на карты «Мир». «Возвращаемся во времена рабства»

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Начислять пенсии и пособия будут только на карты платежной системы «Мир» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

С 1 октября пенсии и пособия россиян будут зачислять только на карты платежной системы «Мир». В соцсетях новость восприняли прохладно — россияне напомнили законодателям о праве выбора и заподозрили, что найдутся те, кто подзаработает на нововведении.

Россиянам не понравилось, что их не спросили
Некоторые пользователи выражают недовольство без лишних знаков препинания
Возможно, имеется в виду банкомат
Кто-то считает, что нововведение заставит еще дольше добираться до банкоматов
Платежная система «Мир» не впечатляет россиян технологичностью
Пользователи смогли найти в изменениях плюсы для любителей путешествовать
Кто-то считает, что нововведение не изменит расклад на рынке платежных систем
Россияне подозревают, что новые правила сделают кого-то богаче
К любой новости нужно подходить философски

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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