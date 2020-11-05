05 ноября 2020

Губерниев отказался раскрыть гонорар за тюменский праздник

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча с Дмитрием Губерниевым. Тюмень, губерниев дмитрий
Дмитрий Губерниев получит часть денег, которые на церемонию выделили из бюджета Тюменской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отказался рассказать, сколько денег получит за проведение церемонии награждения в честь Дня работника агропромышленного комплекса Тюменской области. В беседе с URA.RU он не захотел отвечать на этот вопрос. При этом, из открытых источников известно, что всего на проведение праздника аграриев в Тюмени будет потрачено 6,4 млн рублей.

«Я не занимаюсь деньгами, у меня для этого есть директор. Я отвечаю за футбол, биатлон, за аграриев, а за деньги я не отвечаю», — подчеркнул Губерниев. Директор телеведущего посоветовал обратиться к исполнителю контракта, и узнать сумму у него.

Согласно данным сайта госзакупок, контракт на проведение церемонии награждения в отрасли сельского хозяйства выиграло ООО «Экспертная палата». Сумма вознаграждения по договору составила 6,4 млн рублей. Сюда входит не только гонорар приглашенной звезды, но и другие организационные мероприятия. Другими словами — за эти деньги поставщик устраивает праздник «под ключ».

Церемония награждения пройдет в онлайн-формате 6 ноября. Сам Губерниев прибыл в Тюмень накануне. «Наконец-то Тюмень приняла правильное решение в том, что не касается биатлона. Я все ждал приглашения на юбилей области прошлым летом, но не дождался. Следующее большое мероприятие — это слет аграриев, и естественно люди, которые этим занимаются, приняли единственное верное решение: пригласить самого профессионального и опытного ведущего в мире, влюбленного в Тюменскую область», — отметил телеведущий. Получить оперативный комментарий в региональном департаменте АПК URA.RU не удалось: там взяли время на подготовку ответа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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