Вынесен приговор родным священника, обвиняемого в педофилии

Суд вынес решение дочери и зятю Николая Стремского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дочь и зять священника Николая Стремского, обвиняемого в педофилии, приговорили к условным срокам за незаконное лишения свободы несовершеннолетних. Такое решение принял Саракташский районный суд Оренбургской области.

«За совершенные преступления Елене Стремской (дочь) назначено судом наказание в виде лишения свободы условно сроком четыре года с испытательным сроком четыре года», — говорится в сообщении на сайте суда. Виктор Щербаков (зять) получил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Оба фигуранта признали свою вину.

В сентябре 2019 года был арестован настоятель Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николай Стремской. Его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних. В РПЦ отметили, что готовы помочь следствию в расследовании этого дела, передает «Национальная служба новостей».