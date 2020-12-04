В Кремле ответили на сообщения о новой работе Чубайса

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VIII Гайдаровский форум, второй день. Москва, чубайс анатолий, портрет
Анатолий Чубайс работал в Роснано с 2011 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин пока не подписал никаких документов по назначению экс-главы Роснано Анатолия Чубайса на новую должность. Об этом во время общения с прессой сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Любой человек при желании может заняться личными проектами. [Остается ли Чубайс в „обойме“ Кремля] — на этот вопрос может ответить только президент. Пока никаких подписанным им документов по Чубайсу не было», — сказал Песков.

Анатолий Чубайс отработал последний день в Роснано 3 декабря. Президент Владимир Путин, принимая решение о назначении на должность зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Сергея Куликова, не стал публично прощаться с Чубайсом. Позднее появились слухи, что топ-менеджер может заняться вопросами изменения климата и стать советником или спецпредставителем президента по «зеленым технологиям».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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