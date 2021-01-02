В аэропорту Омска появился рейс в прошлое

Пассажирам омского аэропорта имени Карбышева предложили слетать в прошлое. Рейс с таким обозначением появился на табло полетов.
На онлайн-табло учреждения появился рейс с аэропортом назначения «В прошлое». Полет должна была провести «авиакомпания» «Старый 2020 год». При этом рейс значился отменным.
«Объявление о несуществующем рейсе в прошлое, который был отменен, появилось у нас для создания настроения и в рамках новогодней акции», — объяснили РИА «Новости» в пресс-службе аэропорта. Помимо рейса в прошлое на табло расположился также отмененный рейс из Камчатки под названием «Новый 2021 год».
Провести такую акцию в аэропорту решили впервые. Перед публикацией несуществующих рейсов на табло аэропорта выводились данные о прибытии Деда Мороза, а детям на стойках регистрации выдавали праздничные посадочные талоны.
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