В аэропорту Омска появился рейс в прошлое

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиапленэр в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, самолет, авиаперевозки, авиаперелет, авиаперевозчик
Рейс в прошлое обещала выполнить «авиакомпания» «Старый 2020 год» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пассажирам омского аэропорта имени Карбышева предложили слетать в прошлое. Рейс с таким обозначением появился на табло полетов.

На онлайн-табло учреждения появился рейс с аэропортом назначения «В прошлое». Полет должна была провести «авиакомпания» «Старый 2020 год». При этом рейс значился отменным.

«Объявление о несуществующем рейсе в прошлое, который был отменен, появилось у нас для создания настроения и в рамках новогодней акции», — объяснили РИА «Новости» в пресс-службе аэропорта. Помимо рейса в прошлое на табло расположился также отмененный рейс из Камчатки под названием «Новый 2021 год».

Провести такую акцию в аэропорту решили впервые. Перед публикацией несуществующих рейсов на табло аэропорта выводились данные о прибытии Деда Мороза, а детям на стойках регистрации выдавали праздничные посадочные талоны.

Сверху на табло можно увидеть рейс «в прошлое»
Фото: соцсети

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...