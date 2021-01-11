Собянин разрешил вакцинироваться новым категориям москвичей

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, укол, вакцина, вакцинация, ковид, спутник v, гам-ковид-вак
С 13 января москвичи смогут привиться с 08:00 до 20:00 Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

С 13 января в Москве смогут пройти вакцинацию от коронавируса социальные, научные работники, сотрудники гостиниц и туристических агентств, а также работники, занятые в сфере информационных технологий и сделок с недвижимостью. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«13 января 2021 года будет открыта запись на вакцинацию для работников следующих отраслей экономики: гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма», — говорится в личном блоге Собянина. Также пройти вакцинацию смогут научные, социальные работники, люди, работающие с информационными технологиями и юристы, проводящие операции с недвижимостью.

Для вакцинации в Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации. Всего в городе их станет 100. Москвичи смогут привиться с 08:00 до 20:00.

Ранее завкафедрой инфекционных болезней эпидемиологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Владимир Никифоров рассказал, что увеличение числа пунктов для вакцинации от коронавируса является логичным, передает «Ридус». В начале января Собянин разрешил вакцинацию для работников банковского и финансового сектора.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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