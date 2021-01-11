Собянин разрешил вакцинироваться новым категориям москвичей

С 13 января в Москве смогут пройти вакцинацию от коронавируса социальные, научные работники, сотрудники гостиниц и туристических агентств, а также работники, занятые в сфере информационных технологий и сделок с недвижимостью. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«13 января 2021 года будет открыта запись на вакцинацию для работников следующих отраслей экономики: гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма», — говорится в личном блоге Собянина. Также пройти вакцинацию смогут научные, социальные работники, люди, работающие с информационными технологиями и юристы, проводящие операции с недвижимостью.
Для вакцинации в Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации. Всего в городе их станет 100. Москвичи смогут привиться с 08:00 до 20:00.
Ранее завкафедрой инфекционных болезней эпидемиологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Владимир Никифоров рассказал, что увеличение числа пунктов для вакцинации от коронавируса является логичным, передает «Ридус». В начале января Собянин разрешил вакцинацию для работников банковского и финансового сектора.
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