МИД РФ: электронная виза для иностранцев может стать многократной

Электронная виза для въезда в РФ может стать многократной Фото: Анна Майорова © URA.RU

Электронная виза для въезда в Россию может стать многократной. Об этом заявил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.

«Не исключаем, что электронная виза может стать многократной в дальнейшем», — рассказал Волынкин в интервью РИА «Новости». Однако, по его словам, решение об этом должно приниматься на основе накопленного опыта и с учетом возможных рисков, в том числе миграционной опасности.

Краткосрочная электронная виза должна была начать действовать в России с 1 января 2021 года. По словам Волынкина, после отмены ограничений въезжать на территорию РФ смогут граждане 52 государств, в том числе Китая, Японии, Индии и Турции. Кроме того, еще на 60 государств действует безвизовый режим.

Ранее стало известно, что Россия приостановила оформление электронных виз для иностранных граждан из-за распространения коронавируса в мире. Документы не будут оформляться до особого распоряжения властей РФ. Виза позволяет иностранцам посещать РФ с гостевым, деловым, туристическим визитом. Кроме этого, обладатели электронных виз могут находится в стране 16 дней и посещать некоторые мероприятия в РФ.