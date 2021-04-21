На Марсе впервые удалось получить кислород

Специалистам NASA удалось добыть кислород на Марсе. Фото: depositphotos.com

Прибор, установленные на марсоходе NASA «Perseverance», выделил из атмосферы Марса кислород. Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Экспериментальный прибор размером с тостер на борту Perseverance под названием Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) выполнил эту задачу [синтезировал кислород из углекислого газа]», — указано на сайте NASA. Специалисты подчеркнули, что эта технология сможет сделать «научную фантастику научным фактом». Кислород в рамках марсианской программы необходим для заправки ракет с Марса и жизнеобеспечения космонавтов. «Это важный первый шаг в преобразовании углекислого газа в кислород на Марсе. У MOXIE есть над чем поработать, но результаты этой демонстрации технологии многообещающие, поскольку мы приближаемся к нашей цели — однажды увидеть людей на Марсе», — заявил помощник администратора Управления космических технологий NASA (STMD), Джим Рейтер.

«Perseverance» совершил посадку на Марсе 19 февраля. Помимо добычи кислорода, на Марсе планируется наладить технологию добычи воды.