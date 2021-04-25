Медведев поправил колонку об отношениях с США после сообщений СМИ

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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев написал колонку об отношениях с США, но ошибся в цитировании Фото:

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев исправил ошибку в колонке «Невыученные уроки истории», где приписал китайскому стратегу Сунь Цзы высказывание переводчика Николая Конрада. Также замглавы Совбеза исправил ошибку в Twitter.

Медведев выпустил колонку об отношения РФ и США на сайте РИА «Новости» 23 апреля. Она начиналась с высказывания, которое Медведев приписал Цзы. Позднее «Медуза» (признана властями РФ иноагентом) обратила внимание, что цитата принадлежит не китайскому стратегу, а переводчику Николаю Конраду, которую он написал в предисловие к материалу Цзы.

«Медведев исправил свою колонку. Сейчас в колонке упоминается имя реального автора высказывания — Николая Конрада», — пишет «Медуза» (признана властями РФ иноагентом). Когда именно была внесена правка, не сообщается. Медведев также исправил ошибку в Twitter. Утром 25 апреля замглавы Совбеза удалил твит, в котором цитата приписывалась Цзы и опубликовал новую запись — с указанием реального автора.

Медведев писал колонку об отношениях с США и в апреле 2020 года. Тогда российский политик обвинил Вашингтон в нежелании остановить гонку вооружений и продлить договор СНВ-3. Почти год спустя документ был подписан новым президентом США Джо Байденом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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