В предпасхальном выпуске патриарх высказался о начальниках разных уровней Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Патриарх Кирилл предостерег власти от скатывания в тиранию. Об этом он рассказал в предпасхальном выпуске программы «Слово пастыря» на «Первом канале».

«Когда я говорю „мы“, я имею в виду всех — и церковную власть, и светскую власть. И духовенство, и мирян. И всяких начальников: больших и малых. Исполнение начальственных функций, которое требует в том числе ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением — тогда власть становится тиранией», — отметил предстоятель РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что в начале 1990 годов его просили возглавить оппозицию РФ. Такое предложение, по его словам, сделали российские депутаты.