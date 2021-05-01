Патриарх Кирилл предостерег власть от тирании. Видео

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
В предпасхальном выпуске патриарх высказался о начальниках разных уровней Фото:

Патриарх Кирилл предостерег власти от скатывания в тиранию. Об этом он рассказал в предпасхальном выпуске программы «Слово пастыря» на «Первом канале».

«Когда я говорю „мы“, я имею в виду всех — и церковную власть, и светскую власть. И духовенство, и мирян. И всяких начальников: больших и малых. Исполнение начальственных функций, которое требует в том числе ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением — тогда власть становится тиранией», — отметил предстоятель РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что в начале 1990 годов его просили возглавить оппозицию РФ. Такое предложение, по его словам, сделали российские депутаты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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