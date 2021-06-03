Россия будет бороться с ростом цен на продукты вместе с ЕАЭС

Для борьбы с ростом цен на продукты Россия вместе со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планирует создать общие продовольственные фонды. С их помощью страны союза смогут регулировать цены на своих внутренних рынках, рассказал журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
«Мы сейчас отрабатываем новые подходы, которые касаются создания страховых и резервных фондов. Смысл в том, чтобы государства имели определенный запас, который будет открыт для всех членов союза», — цитируют его «Известия».
На первом этапе фонды будут наполняться мясом, молоком и зерном, продолжил Мясникович (ранее российские аграрии уже предупреждали о подорожании муки и хлеба в стране). К концу года ассортимент запасов планируется расширить до 15-17 позиций. Речь пойдет не только о продовольствии, но и о производственно-технической продукции, такой как металлы и так далее.
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