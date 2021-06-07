«Почта России» подало заявку на регистрацию собственного бренда по продаже товаров «Почтовая марка». В документах, поданных в Роспатент, указано более 100 позиций.
«Почта России» получит возможность продвигать с его [бренда «Почтовая марка»] помощью товары более чем из 10 товарных классов. Это в том числе скоропортящиеся продукты: мясо, молоко, творог и творожные изделия, сыры. Есть в перечне и совсем неочевидные товары — «молоко скисшее», «личинки муравьев съедобные», «куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу». Также речь о различного рода напитках: безалкогольных, пиве и виноградном сусле», — пишут «Известия».
Также под новым брендом планируется продавать косметику, средства личной гигиены, посуду, текстиль и даже средства для курения. В настоящее время в почтовых отделениях реализуются кондитерские изделия, сувениры и игрушки. 95% производителей товаров — это мелкий и средний бизнес, пояснили изданию в «Почте России».
Ранее сообщалось, что «Почта России» планирует доставлять продаваемые в отделениях почты товары на дом, пишут «Народные новости России». Об этом сообщил глава почтового оператора Максим Акимов.
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