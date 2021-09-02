Тюменский депутат отказался от борьбы за кресло в Думе ХМАО

Действующий депутат думы Тюмени Дмитрий Елагин отказался от участия в выборах окружной Думы ХМАО. Об этом рассказали в избиркоме Югры.
«На основании поступивших личных заявлений кандидатов об отказе от дальнейшего участия в выборах Избирательная комиссия Югры приняла решение об исключении из списков кандидатов в депутаты Думы ХМАО по единому избирательному округу: Елагина Дмитрия Николаевича», — сказано в сообщении избиркома. Елагин выдвигался по Урайской региональной группе №4.
Вместе с ним от выборов в окружную Думу отказались кандидат от ЛДПР Анна Сигаева (Урайская региональная группа №4) и Марина Горяйнова — кандидат от КПРФ, которая выдвигалась по Когалымской региональной группе №15. «Сведения о кандидатах будут вычеркнуты из избирательных бюллетеней для голосования», — заключили в избиркоме.
Ранее URA.RU писало, что ЛДПР потеряла тюменского кандидата в депутаты двух парламентов. Тогда Дмитрий Елагин отказался от участия в выборах в Госдуму и Тюменскую облдуму. Источник агентства рассказал, что у Елагина обнаружили акции иностранной компании.
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